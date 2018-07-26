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Новый хирургический комплекс в подмосковном онкодиспансере обойдется в 10 млрд рублей
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Новый хирургический комплекс в подмосковном онкодиспансере обойдется в 10 млрд рублей 

ТАСС 15 часов назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 26 июля. /ТАСС/. Около 10 млрд рублей может потребоваться для создания нового хирургического комплекса в онкорадиологическом центре в Балашихе. Его проектирование планируется завершить до конца текущего года, заявил в четверг губернатор Московской области Андрей Воробьев.
"Вчера я обратился к Дмитрию Анатольевичу (Медведеву, премьер-министру РФ — прим. ТАСС) за помощью по строительству нового хирургического комплекса [в онкорадиологическом центре в Балашихе]. Это порядка 10 миллиардов рублей. К концу этого года мы закончим проектирование и приступим к его возведению", — сказал Воробьев в прямом эфире телеканала «Подмосковье 360».
Накануне в рамках совещания, посвященного развитию онкологической помощи населению, которое провел премьер-министр России Дмитрий Медведев, Воробьев заявил, что в Московской области планируется построить новый современный онкологический комплекс. По его словам, действующий онкоцентр не справляется с высоким запросом на медпомощь.
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