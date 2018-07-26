Новый хирургический комплекс в подмосковном онкодиспансере обойдется в 10 млрд рублей

"Вчера я обратился к Дмитрию Анатольевичу ( Медведеву , премьер-министру РФ — прим. ТАСС) за помощью по строительству нового хирургического комплекса [в онкорадиологическом центре в Балашихе]. Это порядка 10 миллиардов рублей. К концу этого года мы закончим проектирование и приступим к его возведению", — сказал Воробьев в прямом эфире телеканала «Подмосковье 360».

Накануне в рамках совещания, посвященного развитию онкологической помощи населению, которое провел премьер-министр России Дмитрий Медведев, Воробьев заявил, что в Московской области планируется построить новый современный онкологический комплекс. По его словам, действующий онкоцентр не справляется с высоким запросом на медпомощь.