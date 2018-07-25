Медведев посетил онкорадиологический центр в Балашихе

Главный врач Владимир Асташов рассказал главе кабмина, что центр оснащён высокотехнологичным медицинским оборудованием, позволяющим реализовать самые современные методы диагностики радиотерапии злокачественных опухолей. По словам Асташова, общее количество коек в диспансере — 690.

Главный врач также рассказал, что в 2017 году введён новый хирургический корпус на 250 коек. «Особенность его в том, что 50 коек развёрнуто в онкологическом детском отделении, которое является единственным для всей Московской области , где дети получают специализированную медицинскую помощь», — сказал Асташов.

Также, по его словам, планируется постройка нового корпуса на 440 коек. «Это лечебно-диагностический корпус. На первом этаже предполагается развертывание консультативно-диагностического центра на 500 посещений в смену», — уточнил главный врач, пояснив, что введение нового корпуса позволит сократить сроки обследования пациентов и увеличить количество приемов.

В новом корпусе будет развёрнуто восемь современных операционных. Кроме того, будет построен радиологический центр внутри корпуса.

"Что касается тяжелой техники, которая будет развёрнута в рамках радиологического центра, нужно сказать, что практически большая часть из этого оборудования производится и будет производиться на территории РФ", — подчеркнул Асташов.

"Планы серьёзные", — отреагировал Медведев.

Медведеву также показали аппарат для проведения диагностики — линейный ускоритель и ПЭТ/КТ-систему общего назначения.

В настоящее время медицинские услуги в центре оказывает 17 врачей, 16 средних медицинских работников, 4 медицинских физика. Планируется, что в стенах центра будет получать лечение более 2,5 тысячи человек, будут выполняться 20 тысяч диагностических исследований. Что касается диспансера, то структура Московского областного онкологического диспансера представлена 15 узкопрофильными отделениями, в том числе детским.