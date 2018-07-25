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Медведев посетил онкорадиологический центр в Балашихе
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Медведев посетил онкорадиологический центр в Балашихе 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
БАЛАШИХА, 25 июл — РИА Новости. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев осмотрел в среду онкорадиологический центр Московского областного онкологического диспансера в Балашихе.
Главный врач Владимир Асташов рассказал главе кабмина, что центр оснащён высокотехнологичным медицинским оборудованием, позволяющим реализовать самые современные методы диагностики радиотерапии злокачественных опухолей. По словам Асташова, общее количество коек в диспансере — 690.
Главный врач также рассказал, что в 2017 году введён новый хирургический корпус на 250 коек. «Особенность его в том, что 50 коек развёрнуто в онкологическом детском отделении, которое является единственным для всей Московской области, где дети получают специализированную медицинскую помощь», — сказал Асташов.
Также, по его словам, планируется постройка нового корпуса на 440 коек. «Это лечебно-диагностический корпус. На первом этаже предполагается развертывание консультативно-диагностического центра на 500 посещений в смену», — уточнил главный врач, пояснив, что введение нового корпуса позволит сократить сроки обследования пациентов и увеличить количество приемов.
В новом корпусе будет развёрнуто восемь современных операционных. Кроме того, будет построен радиологический центр внутри корпуса.
"Что касается тяжелой техники, которая будет развёрнута в рамках радиологического центра, нужно сказать, что практически большая часть из этого оборудования производится и будет производиться на территории РФ", — подчеркнул Асташов.
"Планы серьёзные", — отреагировал Медведев.
Медведеву также показали аппарат для проведения диагностики — линейный ускоритель и ПЭТ/КТ-систему общего назначения.
В настоящее время медицинские услуги в центре оказывает 17 врачей, 16 средних медицинских работников, 4 медицинских физика. Планируется, что в стенах центра будет получать лечение более 2,5 тысячи человек, будут выполняться 20 тысяч диагностических исследований. Что касается диспансера, то структура Московского областного онкологического диспансера представлена 15 узкопрофильными отделениями, в том числе детским.
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