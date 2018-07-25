Медведев назвал главные задачи в области борьбы с онкологией

Механизм задействовали, в частности, при строительстве Московского областного онкологического диспансера в Балашихе , куда глава правительства приехал в среду, чтобы провести совещание о развитии онкологической помощи гражданам. Центр оснащен самым высокотехнологичным оборудованием, позволяющим проводить современные методы диагностики радиотерапии злокачественных опухолей. Общее количество коек в диспансере — 690, 50 коек — единственное в Московской области детское отделение. Планируется строительство лечебно-диагностического корпуса на 440 мест, в котором откроют восемь современных операционных и радиологический центр. В результате центр сможет оказывать лечение 2,5 тысячам человек и в год проводить 20 тысяч диагностических исследований.

Дмитрий Медведев это медицинское учреждение назвал уникальным. «Люди здесь получают весь спектр медицинской помощи — от ранней диагностики и до лечения, причем лечения, естественно, высокотехнологичного», — заметил он. И особо подчеркнул, что центр был первым концессионным проектом в радиомедицине, строился по системе государственно-частного партнерства.

— Надо подумать о возможности распространения подобного опыта и на другие регионы, если это окажется целесообразным, — заявил он на совещании.

Онкоцентр в Балашихе был построен усилиями Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) с привлечением ближневосточных инвесторов. В дальнейшем фонд намерен использовать типовой проект, чтобы создать в стране целую сеть онкологических центров.

Развитие инфраструктуры — одна из главных задач в борьбе с онкологическими заболеваниями. «Важно, чтобы вне зависимости от того, где человек живет, ему были доступны самые современные методики диагностики, и поэтому необходимо сокращать срок от первого обращения к врачу до постановки диагноза и начала лечения», — считает Медведев. Особое внимание будут уделять лечению детей. Для этого решено реконструировать и расширить Национального медицинского исследовательского центра детской гематологии, онкологии и иммунологии, которому к 2022 году построят корпус ядерной медицины.

Две другие задачи, выделенные премьером, — профилактика и ранняя диагностика и повышение квалификации медицинских кадров. Онкология стоит на втором месте среди причин смертности граждан после сердечно-сосудистых заболеваний. При этом онкология поддается успешному лечению, сказал Дмитрий Медведев. Так, 10 лет назад рак на ранней стадии выявлялась в 16 процентах случаев. Сейчас это уже 56 процентов. «К 2024 году планируем перейти на ежегодный профилактический осмотр всех граждан, а с этого года у нас введен новый порядок проведения диспансеризации: теперь каждый человек один раз в два года будет проходить скрининг— обследование на самые распространенные виды онкологии», — напомнил председатель правительства.