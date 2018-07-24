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Более 3 тыс. семей примут участие в акции «Семья-семье» в Липецкой области
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Более 3 тыс. семей примут участие в акции «Семья-семье» в Липецкой области 

РИА Новости 32 минуты назад
Фото: РИА Новости
ЛИПЕЦК, 24 июл — РИА Новости. Более трех тысяч семей, что сопоставимо с аналогичным периодом прошлого года, примут участие в областной благотворительной акции «Семья-семье», которая позволяет оказать помощь малообеспеченным и многодетным семьям в подготовке детей к школе, сообщает пресс-служба обладминистрации.
rightОбластная благотворительная акция «Семья — семье» проводится в Липецкой области в канун нового учебного года с 1 августа по 30 сентября. Основная ее миссия — оказать помощь малообеспеченным и многодетным семьям в покупке школьной формы, спортивной и сезонной детской одежды и обуви, канцелярских принадлежностей, а также привлечь общественность к проблемам малообеспеченных и многодетных семей, нуждающихся в особой заботе государства.
"Ежегодно, начиная с 1997 года, в акции принимают участие не только жители области, но и трудовые коллективы, предприниматели, которые делают посильные взносы в копилку добрых дел. В прошлом году благодаря акции удалось подготовить детей к школе на общую сумму более 7,8 миллиона рублей", — говорится в сообщении.
Пресс-служба отмечает, что многолетний опыт работы доказал необходимость и эффективность проведения ежегодной благотворительной акции «Поддержка семей с детьми — в числе приоритетов социальной политики администрации Липецкой области. Реализации различных видов такой помощи региональная власть уделяет все больше внимания», — сказал РИА Новости глава региона Олег Королев.
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