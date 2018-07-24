Жители Щербинки смогут подать единое заявление в центре «Мои документы»

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Жители городского округа Щербинка смогут подать единое заявление на получение более чем 100 услуг в центре «Мои документы». Об этом стало известно 23 июля.

Заявители смогут заполнить одно заявление и получить несколько услуг. Среди них замена водительского удостоверения, оформление свидетельства о рождении ребенка и сертификата на получение материнского капитала.

В пресс-службе центров госуслуг Москвы отметили, что при подаче комплексного запроса заявитель может получить весь пакет документов одновременно или по отдельности.

Напомним, в городском округе Щербинка функционирует центр «Мои документы» по адресу: улица Высотная, дом №5.