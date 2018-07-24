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Жители Щербинки смогут подать единое заявление в центре «Мои документы»
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Жители Щербинки смогут подать единое заявление в центре «Мои документы» 

Администрация городского округа Щербинка 54 минуты назад
Фото: Администрация городского округа Щербинка
Фото: архив
Жители городского округа Щербинка смогут подать единое заявление на получение более чем 100 услуг в центре «Мои документы». Об этом стало известно 23 июля.
Заявители смогут заполнить одно заявление и получить несколько услуг. Среди них замена водительского удостоверения, оформление свидетельства о рождении ребенка и сертификата на получение материнского капитала.
В пресс-службе центров госуслуг Москвы отметили, что при подаче комплексного запроса заявитель может получить весь пакет документов одновременно или по отдельности.
Напомним, в городском округе Щербинка функционирует центр «Мои документы» по адресу: улица Высотная, дом №5.
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