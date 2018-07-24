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В ГД внесли проект о сокращении сроков выдачи сертификата на маткапитал
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В ГД внесли проект о сокращении сроков выдачи сертификата на маткапитал 

РИА Новости 54 минуты назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект, предлагающий сократить вдвое срок принятия решения о выдаче сертификата на материнский капитал, следует из базы данных нижней палаты парламента.
Законопроектом, в частности, предлагается сократить сроки принятия решения о выдаче сертификата с одного месяца до 15 дней с даты приема соответствующего заявления.
Также нововведение предлагает сократить сроки проверки достоверности представляемых гражданами сведений, необходимых для принятия решений о дополнительных мерах государственной поддержки семей с детьми, с 14 до пяти дней.
Отмечается, что принятие и реализация законопроекта позволят повысить качество предоставления государственной услуги.
"Предлагаемые изменения позволят оптимизировать механизм взаимодействия территориальных органов ПФР с органами, в распоряжении которых имеется необходимая для вынесения решения о выдаче либо об отказе в выдаче сертификата информация, что, в свою очередь, позволит сократить сроки вынесения решений о выдаче либо об отказе в выдаче сертификата, а также повысить качество предоставления соответствующей государственной услуги", — говорится в пояснительной записке проекта.
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