В ГД внесли проект о сокращении сроков выдачи сертификата на маткапитал

Законопроектом, в частности, предлагается сократить сроки принятия решения о выдаче сертификата с одного месяца до 15 дней с даты приема соответствующего заявления.

Также нововведение предлагает сократить сроки проверки достоверности представляемых гражданами сведений, необходимых для принятия решений о дополнительных мерах государственной поддержки семей с детьми, с 14 до пяти дней.

Отмечается, что принятие и реализация законопроекта позволят повысить качество предоставления государственной услуги.