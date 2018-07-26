Книги Дины Рубиной и Елены Арсеньевой стали самыми востребованными у посетителей библиотеки в Южнопортовом

В библиотеке № 121 района Южнопортовый назвали самые популярные книги недели. Как сообщили в администрации учреждения, определены пять самых востребованных среди читателей книг.

— Дайджест читательских предпочтений среди взрослых книг за неделю следующий: Дина Рубина «Бабий ветер», Елена Арсеньева «Гарем Ивана Грозного», Сергей Беляков «Гумилев — сын Гумилева», Хэпгуд Гарриет «Квадратный корень из лета» и книга «Тайный год» Михаила Гиголашвили , — рассказали в библиотеке.

Напомним, что отделения библиотеки № 121 находятся по адресам: улица Трофимова, 15, и улица Петра Романова, 6. (ис)