Медведев одобрил новую стратегию Внешэкономбанка

Медведев одобрил новую стратегию ВнешэкономбанкаПо словам Дмитрия Медведева, Внешэкономбанк при составлении новой стратегии полностью ориентировался на новые правила, по которым играют финансовые рынки. Теперь ВЭБ ориентируется на проектную деятельность и будет заниматься определением приоритетов. Самые нужные и перспективные проекты для государства буду финансироваться Внешэкономбанком в первую очередь.

В новой стратегии также определены направления, которые больше всего интересы государству и самому банку — это социальные проекты, поддержка среднего и малого бизнеса, инновации, технологии и цифровая экономика.