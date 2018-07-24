День Руси пройдет в библиотеке №160

Обзор книжной выставки «День Руси» состоится в библиотеке №160 в четверг, 26 июля.

Событие приурочено ко Дню крещения Руси, который празднуют 28 июля. Посетителей библиотеки познакомят с книгами по истории и культуре Древней Руси. Читатели смогут обсудить прочитанное и задать свои вопросы библиотекарю.

— Также наш специалист проведет небольшую лекцию про принятие Русью христианских традиций, — рассказала газете «Обозрение. Бирюлево Западное» сотрудница библиотеки №160 Раиса Бахарева.

Как отметила представитель библиотеки, на мероприятие ждут взрослых и подростков района в возрасте от 16 лет.

Литературная встреча состоится в 14:00. Подробнее о событии можно узнать в официальной группе библиотеки №160.