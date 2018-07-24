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День Руси пройдет в библиотеке №160
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День Руси пройдет в библиотеке №160 

Управа района Бирюлево Западное 2 часа назад
Фото: Обозрение. Бирюлево Западное
Обзор книжной выставки «День Руси» состоится в библиотеке №160 в четверг, 26 июля.
Событие приурочено ко Дню крещения Руси, который празднуют 28 июля. Посетителей библиотеки познакомят с книгами по истории и культуре Древней Руси. Читатели смогут обсудить прочитанное и задать свои вопросы библиотекарю.
— Также наш специалист проведет небольшую лекцию про принятие Русью христианских традиций, — рассказала газете «Обозрение. Бирюлево Западное» сотрудница библиотеки №160 Раиса Бахарева.
Как отметила представитель библиотеки, на мероприятие ждут взрослых и подростков района в возрасте от 16 лет.
Литературная встреча состоится в 14:00. Подробнее о событии можно узнать в официальной группе библиотеки №160.
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