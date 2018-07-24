План перечисления субсидий ВЭБ согласуют в ближайшее время 

ГОРКИ, 24 июля. /ТАСС/. Внешэкономбанк завершает согласование с Министерством финансов плана перечисления субсидий для покрытия внешнего долга. Как сообщил глава Внешэкономбанка Игорь Шувалов на встрече с премьер-министром РФ Дмитрий Медведев, в ближайшие две недели будет представлен на подпись председателю правительства.
"Мы сейчас работаем активно с Министерством финансов по документу, который в предварительном плане первый заместитель председателя правительства — министр финансов [Антон Силуанов] одобрил, это план перечисления субсидий Внешэкономбанку на погашение внешнего долга, который был приобретен в предыдущие годы", — сказал Шувалов. По его словам, проработка документа завершится в ближайшие недели. Глава Внешэкономбанка уточнил, что «после решения вопроса о субсидиях для погашения внешнего долга Внешэкономбанк перейдет к документу по пополнению капитала, о новом капитале Внешэкономбанка, чтобы соблюдались все нормативы, в том числе норматив достаточности капитала, и банк мог активно кредитовать проекты».