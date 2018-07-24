Ещё
План перечисления субсидий ВЭБ согласуют в ближайшее время
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

План перечисления субсидий ВЭБ согласуют в ближайшее время 

ТАСС 1 час назад
ГОРКИ, 24 июля. /ТАСС/. Внешэкономбанк завершает согласование с Министерством финансов плана перечисления субсидий для покрытия внешнего долга. Как сообщил глава Внешэкономбанка Игорь Шувалов на встрече с премьер-министром РФ Дмитрий Медведев, в ближайшие две недели будет представлен на подпись председателю правительства.
"Мы сейчас работаем активно с Министерством финансов по документу, который в предварительном плане первый заместитель председателя правительства — министр финансов [Антон Силуанов] одобрил, это план перечисления субсидий Внешэкономбанку на погашение внешнего долга, который был приобретен в предыдущие годы", — сказал Шувалов. По его словам, проработка документа завершится в ближайшие недели. Глава Внешэкономбанка уточнил, что «после решения вопроса о субсидиях для погашения внешнего долга Внешэкономбанк перейдет к документу по пополнению капитала, о новом капитале Внешэкономбанка, чтобы соблюдались все нормативы, в том числе норматив достаточности капитала, и банк мог активно кредитовать проекты».
ТАСС: последние новости
Вице-премьера Максима Акимова избрали председателем совета директоров РЖД Медведев утвердил финансовый меморандум Внешэкономбанка В кабмине одобрили сокращение вдвое срока выдачи сертификата на материнский капитал
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин дал добро на новый мегамост170
Россиян лишат желания иметь валюту149
Умер советник Путина15
Израиль сбил самолет205
Заключенного запытали до смерти в разгар скандала с пытками101
Видео
03:20
Путин дал добро на новый мегамост
Политика
02:38
Голикова сообщила о новых сроках индексации пенсий
Личный счет Экономика
00:56
Умер советник Путина
Политика Другое
02:57
Израиль сбил самолет
Армия Ближний Восток
01:44
Лукашенко обнулил усилия Москвы
СНГ Политика
03:41
Человечество живёт у планеты взаймы
Экология Наука и техника
00:59
«Нафтогаз» против «Газпрома»: и целого мира мало
Компании Конфликты
05:19
Москвички получили ожоги, выпив магазинной воды
Происшествия
01:20
Россия выслала разведчика в Черное море
Армия
01:01
Лучше война, чем выборы
Украина Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение