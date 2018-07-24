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Кабмин утвердил новый финансовый меморандум ВЭБа
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Кабмин утвердил новый финансовый меморандум ВЭБа 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Газета.Ru
Премьер-министр Дмитрий Медведев на встрече с главой Внешэкономбанка Игорем Шуваловым заявил, что правительство утвердило новый меморандум о финансовой политике госкорпорации. Об этом сообщает РИА «Новости».
"Хочу вам сообщить, что я утвердил финансовый меморандум банка. Предыдущий был утвержден в 2007 году. С тех пор очень много воды утекло, изменились условия экономического развития в стране", — сказал Медведев.
Он отметил, что новая версия меморандума отражает действующие реалии и текущие задачи.
Ранее сообщалось, что ВЭБ намерен сократить штат на 40-50%.
Как стало известно, данное решение было принято по итогам аудита текущего состояния.
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