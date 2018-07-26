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День дружбы отметили в библиотеке №141
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День дружбы отметили в библиотеке №141 

Управа района Царицыно города Москвы 1 час назад
Фото: Царицынский вестник
Праздник, посвященный Международному дню дружбы, прошел в детской библиотеке №141 «Лукоморье в Царицыно» в среду, 25 июля.
Сотрудники читальни рассказали маленьким гостям об истории праздника и традициях, с ним связанных.
А после малыши отгадывали ребусы, вспоминали пословицы и поговорки о настоящих товарищах, участвовали в викторинах и подвижных играх и подбирали ассоциации к слову «дружба».
«В конце встречи мы провели традиционный творческий мастер-класс, — отметили сотрудники библиотеки №141 на официальной странице Вконтакте. — В этот раз маленькие читатели делали яркие «Ладошки для друга» из цветной бумаги в технике аппликации».
Фото: Библиотека №141
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