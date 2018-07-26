День дружбы отметили в библиотеке №141

Праздник, посвященный Международному дню дружбы, прошел в детской библиотеке №141 «Лукоморье в Царицыно» в среду, 25 июля.

Сотрудники читальни рассказали маленьким гостям об истории праздника и традициях, с ним связанных.

А после малыши отгадывали ребусы, вспоминали пословицы и поговорки о настоящих товарищах, участвовали в викторинах и подвижных играх и подбирали ассоциации к слову «дружба».

«В конце встречи мы провели традиционный творческий мастер-класс, — отметили сотрудники библиотеки №141 на официальной странице Вконтакте. — В этот раз маленькие читатели делали яркие «Ладошки для друга» из цветной бумаги в технике аппликации».

Фото: Библиотека №141