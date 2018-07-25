Как изменения программы материнского капитала скажутся на рождаемости в России

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение о внесении в Госдуму законопроекта о сокращении срока выдачи сертификата на маткапитал. Документ предлагает вдвое уменьшить срок принятия решения — с одного месяца до 15 дней. Помимо этого, вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что кабмин намерен возобновить индексацию материнского капитала с 2020 года. По мнению экспертов, такие меры будут способствовать дальнейшему росту рождаемости в России. Росстат ожидает, что к 2036 году население страны вырастет до 157 млн Следующий этап — качественное образование для наполнения рынка труда высококвалифицированными кадрами, считают экономисты.

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал в среду, 25 июля, распоряжение о внесении в Госдуму законопроекта о сокращении срока выдачи сертификата на материнский капитал. Согласно документу, срок принятия решения о выплате средств сокращается вдвое — с месяца до двух недель.

Проект закона также предполагает уменьшение срока проверки материалов для предоставления дополнительной господдержки. Сейчас данные семей с детьми изучаются в течение двух недель. В случае принятия поправок время рассмотрения заявок сократится до пяти дней.

Помимо этого, кабинет министров намерен возобновить индексацию материнского капитала. Об этом накануне заявила вице-премьер Татьяна Голикова. «Начиная с 2020-го, и дальше в 2021 году будет индексироваться с темпами роста инфляции размер материнского семейного капитала, который является неотъемлемой частью нацпроекта „Демография“, — цитирует заявление Татьяны Голиковой ТАСС

Напомним, программа материнского капитала действует в России с 2007 года. Сейчас размер выплат составляет 453 тысячи рублей. При этом сумма не индексировалась с 2015 года. Маткапитал предоставляется семьям после рождения второго и третьего ребёнка. Средства можно направить на покупку или строительство жилья, погашение кредитов, обучение, социальную адаптацию, лечение и содержание детей, а также на накопление пенсии.

Национальный проект „Демография“ — комплекс мер поддержки для семей с детьми. В частности, он предполагает адресные выплаты со стороны государства на материнский капитал и льготную ипотеку. Как пишет ТАСС со ссылкой Татьяну Голикову, в ближайшие шесть лет для этих целей из государственного бюджета будет выделено более 3,5 трлн рублей.

Предполагается, что реализация проекта „Демография“ в комплексе с национальным проектом „Здравоохранение“ улучшит прирост населения в России. Так, Росстат подсчитал, что при благоприятном развитии событий численность россиян к 2036 году вырастет до 157 млн человек. Средний вариант предполагает сокращение численности населения до 145 млн человек. Согласно же пессимистичному прогнозу ведомства, численность населения за 18 лет может сократиться до 136 млн человек.

Опора экономики

Согласно действующему законодательству, материнский сертификат можно использовать при достижении ребёнком трёхлетнего возраста. В то же время на получение ипотечного кредита и медицинские услуги это ограничение не распространяется.

Как следует из данных Пенсионного фонда России , в 2017 году в общей сложности было выдано 725 тыс. государственных сертификатов на маткапитал. В целом за всё время действия программы количество заявлений на получение выплаты превысило 8,5 млн Улучшение жилищных условий остаётся самым популярным направлением расходования полученных средств — 91,1% от общего числа заявок.

»Материнский капитал появился как ответ правительства на финансовый кризис. Эта мера помогла множеству семей получить жильё, при этом государство получило рост рождаемости. Поэтому планы кабмина о сокращении сроков принятия решения и индексации маткапитала являются хорошей новостью — на этом инструменте господдержки фактически держится российский рынок недвижимости», — прокомментировал RT руководитель Центра экономических исследований Института глобализации и социальных движений Василий Колташов

Эксперт также пояснил, что синергетический эффект основан на ряде факторов. Суммы единоразовой выплаты хватает для первоначального взноса при получении ипотечного кредита. При этом семьи отдают предпочтение новостройкам, которые традиционно дешевле, чем жильё на вторичном рынке. В результате растёт активность в банковском и строительном секторах, увеличиваются число рабочих мест и объёмы производства товаров и услуг в смежных отраслях.

«При этом новое жильё, как правило, больше по площади, чем квартиры, построенные в советское время. Таким образом, использование материнского капитала также улучшает качество жизни семей с детьми. Если оценить суммарно эффект от реализации этой меры господдержки, можно увидеть, что маткапитал очень серьёзно стимулирует весь российский рынок жилья, и российский внутренний рынок в целом — именно на строительстве держалось всё оживление экономики России после кризиса», — отметил Колташов.

Отметим, согласно данным госкомпании «Дом.рф» за пять месяцев 2018 года объём выдачи ипотечных кредитов составил 1,1 трлн рублей. Этот уровень на 60% выше показателей за аналогичный период 2017 года. В целом объём суммарный объём выданных ипотек по итогам 2017 года составил 2,2 трлн рублей, что на 37,2% больше, чем в 2016 году. Такие данные приводит Центробанк

Агентство ипотечного жилищного кредитования ожидает, что до конца года ипотеку возьмут 1,5 млн семей. При этом ставки в 2018 году достигнут уровня ниже 9%, а к концу 2019 года сократятся до 8%, говорится на сайте «Дом.рф».

Следующий шаг — образование

Опрошенные RT эксперты отмечают, что материнский капитал также призван решить ещё одну проблему российской экономики — кадровый голод. Государство в состоянии привлечь дешёвую рабочую силу за счёт мигрантов, отметил в беседе с RT Василий Колташов. Вместе с тем рынку труда необходимы высококвалифицированные рабочие и технические специалисты с высшим образованием, уточнил эксперт.

Напомним, год назад об этой проблеме заявляли ЦБ РФ и Министерство экономического развития . По оценке регулятора, структурный дефицит трудовых ресурсов является одним из главных среднесрочных рисков для экономики страны. В свою очередь, Минэкономразвития в своём мониторинге отметило, что недостаток рабочих сил наблюдается даже на фоне рекордно низкой безработицы в 5,1%.

Как отмечал ранее глава ведомства Максим Орешкин , к 2022 году дефицит кадров может составить около 5 млн человек. По мнению министра, негативная динамика связана с провалом рождаемости в 90-е годы, цитирует Орешкина РИА «Новости»

По мнению Василия Колташова, продление действия материнского капитала может нивелировать последствия «демографической ямы». В частности, господдержка даёт потенциальные кадры для системы технического образования, считает экономист.

«Дети маткапитала — это, как правило, дети с городской культурой, ориентированные на рынок труда и получение хорошего образования. Далее правительству необходимо предпринять меры для того, чтобы эти юные россияне пошли учиться и работать не только в сферу услуг, но и продолжили традицию подготовки высококвалифицированных рабочих. Этот потенциал понадобится экономике. Уверен, у детей материнского капитала будет интересное будущее», —резюмировал Василий Колташов.

Как отметила в беседе с RT доцент Международного института экономики и финансов НИУ ВШЭ Анна Юрко , дополнительные меры правительства в части материнского капитала носят позитивный характер. Однако для активного стимулирования рождаемости государству также необходимо снизить не только прямые, но и альтернативные издержки семей.

«Второй ребёнок — это огромное количество не только материальных, но и временных ресурсов. Многие женщины отказываются от повторного декрета, так как за три-четыре года теряют квалификацию и уровень заработка. Выходом в такой ситуации станут меры, которые помогут сочетать материнство и занятость — сокращённая рабочая неделя, удалённая работа из дома, улучшение качества и доступности яслей и детских садов, а также предоставление выгодного декретного отпуска отцам», — резюмировала Анна Юрко.