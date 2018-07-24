В Калининграде появилась новая спортивная площадка

На улице Минусинской появилась новая спортивная площадка. Теперь жители быстрорастущего микрорайона могут заниматься игровыми видами спорта и не только.

— На новой многофункциональной спортивной площадке можно заниматься футболом, баскетболом, волейболом, ну или покачать мышцы.

Этот микрорайон сейчас один из самых быстрорастущих. В основном здесь приобретают жильё молодые семьи с детьми. А вот места для отдыха и занятий спортом не было. Местные жители рассказывают, что площадка ещё до официального открытия стала пользоваться спросом.

— Здесь и взрослые, и дети играют, каждый вечер и очень много людей. Родители с детьми даже парами гуляют раньше здесь непонятно, что было, а сейчас здесь очень много людей. Все радуются.

К строительству многофункциональной площадки были привлечены средства частного инвестора. За последние два года в нашем городе было построено и реконструировано 8 спортивных объектов. Перед администрацией Калининграда стоит задача, чтобы в каждом микрорайоне, появился свой спортгородок.

— Чем больше мы будем открывать таких объектов и наверное мы будем говорить о снижении, какого негативного влияния среди подростков и молодежи. Поэтому, несомненно, это практика будет продолжена и при формировании бюджета на 19-20 годы.

— Рядом с площадкой я посмотрел участок есть, там можно площадку сделать для маленьких совсем детей, получится здесь многофункциональная и спортивная площадка и детская площадка, и, я считаю, что в этом направлении нужно идти.

Площадкой смогут пользоваться все местные жители. В дальнейшем здесь планируют проведение различных соревнований.

Константин Морозов, Василий Терехов