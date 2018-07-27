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Медведев надеется, что маркировка товаров заработает в этом году
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Медведев надеется, что маркировка товаров заработает в этом году 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: РИА Новости
С. -ПЕТЕРБУРГ, 27 июл — РИА Новости. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев рассчитывает, что соглашение о маркировке товаров средствами идентификации вступит в силу уже в текущем году во всех государствах ЕАЭС.
"В начале этого года было подписано соглашение о маркировке товаров средствами идентификации. Рассчитываем на то, что скоро в государствах-участниках пройдут все необходимые процедуры, чтобы документ вступил в силу уже в этом году", — сказал Медведев в ходе межправсовета союза.
"Как вы знаете, мы планируем до конца года создать в России такую систему, которая охватит весь цикл: от выпуска товаров в таможне до их продажи в рознице. Предлагаю в максимально сжатые сроки распространить этот механизм на весь союз, выгоды очевидны: налаживание эффективного государственного контроля, защита потребителей, создание благоприятных условий для ведения бизнеса", — добавил он.
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