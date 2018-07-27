Медведев надеется, что маркировка товаров заработает в этом году

"В начале этого года было подписано соглашение о маркировке товаров средствами идентификации. Рассчитываем на то, что скоро в государствах-участниках пройдут все необходимые процедуры, чтобы документ вступил в силу уже в этом году", — сказал Медведев в ходе межправсовета союза.

"Как вы знаете, мы планируем до конца года создать в России такую систему, которая охватит весь цикл: от выпуска товаров в таможне до их продажи в рознице. Предлагаю в максимально сжатые сроки распространить этот механизм на весь союз, выгоды очевидны: налаживание эффективного государственного контроля, защита потребителей, создание благоприятных условий для ведения бизнеса", — добавил он.