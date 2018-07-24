Госдума одобрила соглашение о маркировке товаров в ЕАЭС

Госдума приняла закон о ратификации соглашения по маркировке товаров средствами идентификации в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС). Об этом сообщает РИА «Новости».

Уточняется, что целью соглашения является обеспечение законного оборота товаров в рамках ЕАЭС, защита прав потребителей и предупреждение действий, вводящих потребителей в заблуждение.

В феврале текущего года сообщалось, что межправсовет ЕАЭС одобрил соглашение о маркировке товаров союза средствами идентификации.