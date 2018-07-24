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Единое комплексное заявление на получение нескольких видов услуг начали принимать в «Моих документах»
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Единое комплексное заявление на получение нескольких видов услуг начали принимать в «Моих документах» 

Управа района Орехово-Борисово Северное города Москвы 1 час назад
Фото: Борисовские пруды
Посетители многофункционального центра «Мои документы» района Орехово-Борисово Северное теперь могут подать заявление на получение нескольких услуг одновременно. Такое правило вступило в силу с понедельника, 23 июля.
Теперь у жителей района Орехово-Борисово Северное нет необходимости заполнять отдельные запросы: достаточно написать одно заявление с указанием, какие документы посетителю необходимо получить.
— Комплексный запрос можно подать, заполнив одно заявление, например, на замену водительских удостоверений, оформление свидетельства о рождении ребенка и сертификата на получение материнского капитала, — рассказала редактору газеты «Борисовские пруды» представитель пресс-службы центров «Мои документы» Екатерина Репина.
На качество предоставления услуг такие изменения не повлияют, только оформлять полный пакет документов будут на один день больше.
Управа района Орехово-Борисово Северное города Москвы: последние новости
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