Единое комплексное заявление на получение нескольких видов услуг начали принимать в «Моих документах»

Посетители многофункционального центра «Мои документы» района Орехово-Борисово Северное теперь могут подать заявление на получение нескольких услуг одновременно. Такое правило вступило в силу с понедельника, 23 июля.

Теперь у жителей района Орехово-Борисово Северное нет необходимости заполнять отдельные запросы: достаточно написать одно заявление с указанием, какие документы посетителю необходимо получить.

— Комплексный запрос можно подать, заполнив одно заявление, например, на замену водительских удостоверений, оформление свидетельства о рождении ребенка и сертификата на получение материнского капитала, — рассказала редактору газеты «Борисовские пруды» представитель пресс-службы центров «Мои документы» Екатерина Репина

На качество предоставления услуг такие изменения не повлияют, только оформлять полный пакет документов будут на один день больше.