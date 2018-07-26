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Сосудистые и перинатальные центры помогли снизить смертность в Подмосковье
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Сосудистые и перинатальные центры помогли снизить смертность в Подмосковье 

РИАМО 2 часа назад
Фото: РИАМО
Строительство новых перинатальных и сосудистых центров помогло заметно снизить смертность в Подмосковье, сообщил в четверг губернатор Московской области Андрей Воробьев.
«Наши перинатальные центры и сердечно-сосудистые центры обеспечили прорыв, заметное снижение смертности, но задача — и дальше наращивать свое присутствие здравоохранения как по форме, так и по содержанию», — сказал Воробьев в эфире телеканала «360° Подмосковье».
Он подчеркнул, что в Подмосковье действует «мощная» программа по развитию здравоохранения.
«В Балашихе мы дополнительно сдаем две поликлиники, решаем вопрос первичного звена, также мы закрываем тему поликлиник в Апрелевке, Подольске», — сказал министр здравоохранения Московской области Дмитрий Марков.
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