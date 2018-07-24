Ещё
В Госдуму внесен законопроект о сокращении срока выдачи сертификата на маткапитал
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Госдуму внесен законопроект о сокращении срока выдачи сертификата на маткапитал 

Rambler News Service 2 часа назад
Фото: Парламентская газета
Правительство России внесло в Госдуму законопроект, согласно которому, в частности, срок выдачи сертификата на материнский капитал предлагается сократить с одного месяца до 15 дней. Документ размещен в автоматизированной системе обеспечения законодательной деятельности (АСОЗД).
Законопроект также предполагает уменьшить сроки проверок документов для принятия решений о дополнительных мерах государственной поддержки — с двух недель до пяти дней.
Правительство отмечает, что данные изменения позволят оптимизировать механизм взаимодействия территориальных органов Пенсионного фонда России (ПФР) с органами, в распоряжении которых имеется необходимая для вынесения решения о выдаче либо об отказе в выдаче сертификата информация. Это, в свою очередь, позволит сократить сроки вынесения решений о выдаче либо об отказе в выдаче сертификата, а также повысить качество предоставления соответствующей государственной услуги.
Rambler News Service: последние новости
Совфед одобрил закон об обязательной маркировке сигарет с 1 марта 2019 года Вице-премьер Акимов сменил Дворковича на посту председателя совета директоров РЖД Срок выдачи сертификата на маткапитал могут сократить вдвое
Комментарии  Ещё 5 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Новый мегамост РФ, смерть советника Путина и другие события дня13
Россия стянула военную технику к западным рубежам444
За «Слава Украине» бойцу в Донбассе сломали челюсть154
Тяжелобольная Терехова не может говорить27
Чемпион мира погиб при крушении самолета под Москвой27
Видео
03:20
Путин дал добро на новый мегамост
Политика
02:38
Голикова сообщила о новых сроках индексации пенсий
Личный счет Экономика
03:26
За «Слава Украине» бойцу в Донбассе сломали челюсть
Украина В мире
01:00
Бузова попала в аварию
Шоу-бизнес
02:20
Россия стянула военную технику к западным рубежам
Армия Войска
00:56
Умер советник Путина
Политика Другое
02:57
Израиль сбил самолет
Армия Ближний Восток
01:44
Лукашенко обнулил усилия Москвы
СНГ Политика
03:41
Человечество живёт у планеты взаймы
Экология Наука и техника
00:59
«Нафтогаз» против «Газпрома»: и целого мира мало
Компании Конфликты
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение