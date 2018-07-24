В Госдуму внесен законопроект о сокращении срока выдачи сертификата на маткапитал

Правительство России внесло в Госдуму законопроект, согласно которому, в частности, срок выдачи сертификата на материнский капитал предлагается сократить с одного месяца до 15 дней. Документ размещен в автоматизированной системе обеспечения законодательной деятельности (АСОЗД). Законопроект также предполагает уменьшить сроки проверок документов для принятия решений о дополнительных мерах государственной поддержки — с двух недель до пяти дней. Правительство отмечает, что данные изменения позволят оптимизировать механизм взаимодействия территориальных органов Пенсионного фонда России (ПФР) с органами, в распоряжении которых имеется необходимая для вынесения решения о выдаче либо об отказе в выдаче сертификата информация. Это, в свою очередь, позволит сократить сроки вынесения решений о выдаче либо об отказе в выдаче сертификата, а также повысить качество предоставления соответствующей государственной услуги.