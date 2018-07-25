Кабмин внесет в Госдуму законопроект о сокращении срока выдачи сертификата на маткапитал

МОСКВА , 25 июля. / ТАСС /. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение о внесении в Госдуму законопроекта, вдвое сокращающего срок принятия решения о выдаче сертификата на материнский капитал — с одного месяца до 15 дней. Документ опубликован в среду на сайте правительства.

"Законопроектом предлагается сократить срок принятия решения о выдаче либо об отказе в выдаче сертификата до 15 дней с даты приема заявления", — говорится в пояснительной записке к распоряжению.

Кроме того, предлагается уменьшить с двух недель до пяти дней сроки проверок документов для принятия решений о дополнительных мерах государственной поддержки семей с детьми. Отмечается, что принятие документа позволит повысить качество предоставления госуслуги по выдаче сертификата на материнский капитал.

Законопроект рассмотрен и одобрен на заседании правительства 19 июля 2018 года.