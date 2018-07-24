Лина Красноруцкая: «Завершение карьеры прошло довольно гладко»

Российская теннисистка Лина Красноруцкая рассказала, почему она решила не возобновлять карьеру.

— Каково это — уходить из спорта в 21 год?

— Тому было несколько причин, и, считаю, у меня все довольно гладко прошло. Может быть, можно было бы поиграть и подольше, но как сложилось, так сложилось. Против судьбы не пойдешь. Значит, мне так было суждено.

— У вас никогда не было ощущения, что вы не сказали последнего слова?

— Нет.

— И желания вернуться через какое-то время не возникало?

— Через несколько лет действительно возникло. Но у меня к тому моменту уже был ребенок, и материнский инстинкт оказался сильнее моего эго. Я подумала, что нужна детям больше, чем теннису, и решила, что возвращаться не стоит. ( Мария НИКУЛАШКИНА

Полная версия интервью — здесь.