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Лина Красноруцкая: «Завершение карьеры прошло довольно гладко»
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Лина Красноруцкая: «Завершение карьеры прошло довольно гладко» 

Спорт-Экспресс 2 часа назад
Российская теннисистка Лина Красноруцкая рассказала, почему она решила не возобновлять карьеру.
— Каково это — уходить из спорта в 21 год?
— Тому было несколько причин, и, считаю, у меня все довольно гладко прошло. Может быть, можно было бы поиграть и подольше, но как сложилось, так сложилось. Против судьбы не пойдешь. Значит, мне так было суждено.
— У вас никогда не было ощущения, что вы не сказали последнего слова?
— Нет.
— И желания вернуться через какое-то время не возникало?
— Через несколько лет действительно возникло. Но у меня к тому моменту уже был ребенок, и материнский инстинкт оказался сильнее моего эго. Я подумала, что нужна детям больше, чем теннису, и решила, что возвращаться не стоит. (Мария НИКУЛАШКИНА)
Полная версия интервью — здесь.
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