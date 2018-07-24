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Семья стрелка из Торонто утверждает, что он страдал психическими расстройствами
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Семья стрелка из Торонто утверждает, что он страдал психическими расстройствами 

ТАСС 2 часа назад
Фото: Федеральное агентство политических новостей
ОТТАВА, 24 июля. /ТАСС/. Семья 29-летнего Фейсала Хуссейна, который устроил в воскресенье стрельбу в Торонто, утверждает, что он страдал психическими расстройствами. Об этом говорится в специальном заявлении его родных, которое распространил в понедельник телеканал CTV.
"У [Хуссейна] были серьезные проблемы с психическим здоровьем, всю свою жизнь он боролся с психозом и депрессией", — отмечается в заявлении. Семья стрелка также выразила соболезнования родственникам погибших и раненым. Правоохранительные органы пока не комментируют эту информацию.
Ранее глава полиции Торонто Марк Сандерс подтвердил гибель 10-летней девочки и 18-летней девушки в воскресной перестрелке в районе Гриктаун. «Также 13 человек в возрасте от 10 до 59 лет получили ранения различной степени тяжести», — сказал он. Сандерс добавил, что в настоящее время полиция полностью контролирует ситуацию в городе.
Инцидент произошел поздно вечером в воскресенье на одной из оживленных улиц в районе Гриктаун. Мужчина открыл стрельбу из пистолета по людям в одном из ресторанов, а затем вступил в перестрелку с полицейскими и был убит. Полиция сейчас работает с очевидцами происшествия и пытается установить мотивы стрелка, не исключая и версию теракта.
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