Правительство РФ готово поддержать развитие целлюлозно-бумажной отрасли

В ходе совещания, состоявшегося в Петрозаводске Дмитрий Медведев подчеркнул, что на сегодняшний день предприятия лесопромышленного комплекса в сегменте экспортных поставок по-прежнему отдают предпочтение реализации древесины, а не продуктов ее переработки.

Премьер-министр отметил, что благодаря совместным усилиям федеральных и региональных властей, а также коммерческих структур удалось существенно улучшить ситуацию с организацией лесопереработки. В частности, по итогам I квартала текущего года экспортные поставки различных изделий из древесины выросли более чем на 20% и достигли 4,5 млрд рублей. Среди наиболее востребованных видов выпускаемой продукции — мебель, паркет, ДСП, бумага и пр.

Однако достигнутые позитивные результаты, по мнению Дмитрия Медведева, можно рассматривать лишь как стартовую площадку для дальнейшего развития. Он подчеркнул, что правительство готово всячески поддерживать полезные инициативы, в т.ч. предоставлять субсидии инвесторам, которые реализуют проекты по созданию современных целлюлозно-бумажных производств.

Кроме того, представитель правительства акцентировал внимание на необходимости развития деревянного домостроения. В перспективе речь может идти о внедрении программы, участники которой смогут оформлять льготные кредиты для приобретения деревянных домов.