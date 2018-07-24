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Правительство РФ готово поддержать развитие целлюлозно-бумажной отрасли
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Правительство РФ готово поддержать развитие целлюлозно-бумажной отрасли 

ИнформУпак 43 минуты назад
В ходе совещания, состоявшегося в Петрозаводске, Дмитрий Медведев подчеркнул, что на сегодняшний день предприятия лесопромышленного комплекса в сегменте экспортных поставок по-прежнему отдают предпочтение реализации древесины, а не продуктов ее переработки.
Премьер-министр отметил, что благодаря совместным усилиям федеральных и региональных властей, а также коммерческих структур удалось существенно улучшить ситуацию с организацией лесопереработки. В частности, по итогам I квартала текущего года экспортные поставки различных изделий из древесины выросли более чем на 20% и достигли 4,5 млрд рублей. Среди наиболее востребованных видов выпускаемой продукции — мебель, паркет, ДСП, бумага и пр.
Однако достигнутые позитивные результаты, по мнению Дмитрия Медведева, можно рассматривать лишь как стартовую площадку для дальнейшего развития. Он подчеркнул, что правительство готово всячески поддерживать полезные инициативы, в т.ч. предоставлять субсидии инвесторам, которые реализуют проекты по созданию современных целлюлозно-бумажных производств.
Кроме того, представитель правительства акцентировал внимание на необходимости развития деревянного домостроения. В перспективе речь может идти о внедрении программы, участники которой смогут оформлять льготные кредиты для приобретения деревянных домов.
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