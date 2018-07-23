Правительство РФ рассказало о мерах по улучшению жизни своих граждан

На представленный правительством проект «Демография» будет выделено 3,5 триллиона рублей.

Правительство РФ разработало проект «Демография», который поможет улучшить качество жизни россиян. В него ходят такие подпункты, как «Финансовая поддержка семей при рождении детей», «Создание яслей — содействие занятости женщин», «Старшее поколение», «Укрепление общественного здоровья» и «Новая физическая культура населения».

Всего на осуществление проекта планируется затратить 3,5 триллиона рублей, передает РИА Новости . Первостепенной задачей стоит улучшение системы здравоохранения и забота о старшем поколении. Здесь речь идет о развитии соцслужб для пожилых, обеспечении граждан большим количеством медицинских возможностей и ликвидации очередей в интернаты и дома престарелых.