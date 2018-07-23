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Правительство РФ рассказало о мерах по улучшению жизни своих граждан
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Правительство РФ рассказало о мерах по улучшению жизни своих граждан 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
На представленный правительством проект «Демография» будет выделено 3,5 триллиона рублей.
Правительство РФ разработало проект «Демография», который поможет улучшить качество жизни россиян. В него ходят такие подпункты, как «Финансовая поддержка семей при рождении детей», «Создание яслей — содействие занятости женщин», «Старшее поколение», «Укрепление общественного здоровья» и «Новая физическая культура населения».
Всего на осуществление проекта планируется затратить 3,5 триллиона рублей, передает РИА Новости. Первостепенной задачей стоит улучшение системы здравоохранения и забота о старшем поколении. Здесь речь идет о развитии соцслужб для пожилых, обеспечении граждан большим количеством медицинских возможностей и ликвидации очередей в интернаты и дома престарелых.
Однако цель проекта состоит не только в том, чтобы продлить жизнь граждан России, но в том, чтобы обеспечить их возможностями для ведения активного образа жизни, а также поддержку семей: речь идет о материнском капитале, льготной ипотеке, адресных выплатах.
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