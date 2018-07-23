Адамидов: при развитии демографии нужно соблюсти баланс интересов

Триллионные инвестиции в социальную сферу позитивно скажутся на отечественной демографии и, скорее всего, приведут к достижению тех базовых целей, которые в мае обозначил президент РФ — считает экономист Дмитрий Адамидов

Медведев озвучил магистральную демографическую программу

Таким образом, эксперт прокомментировал сегодняшнее заявление председателя правительства РФ Дмитрия Медведева о том, что на реализацию национального проекта по демографии российское государство планирует потратить 3,5 трлн рублей.

Кроме того, председатель правительства РФ отметил, что при разработке и реализации данного проекта необходимо сосредоточиться на формировании в России условий для активного долголетия. Эта ремарка идет в одном комплексе мер с текущей пенсионной реформой, что на выходе должно привести к продлению экономически активного возраста российских граждан.

В качестве приоритетов Медведев назвал заботу о здоровье людей старшего поколения, для чего нужно выстроить программы диспансеризации граждан, чтобы выявлять тяжелые заболевания на ранних стадиях. Также данная ремарка коррелирует с задачей купирования смертности в трудоспособном возрасте, которая является одной из магистральных российских демографических проблем.

Также Медведев заявил о том, что правительство РФ планирует открыть гериатрические центры по всей территории России, чтобы создать условия для поддержания активной жизни старших категорий отечественного населения.

Инвестиции в демографию позитивно скажутся на России

Естественно, Медведев не обошел своим вниманием и базовые проблемы отечественной демографии, которые касаются стимулирования рождаемости в России. Это адресные выплаты гражданам, продолжение программы материнского капитала, льготная шестипроцентная ипотека, а также расширение программы экстракорпорального оплодотворения.

«Когда государство занимается инвестированием в социальный сектор и демографию, то это в результате обязательно даст отдачу, поэтому главный вопрос здесь заключается в эффективности конкретных направлений бюджетных расходов», — заключает Адамидов.

Более того, нельзя спорить с Медведевым и о том, что здоровое и экономически активное население — это не просто хорошо, но и гарант нормального развития, как отечественной экономики, так и российского общества и государства.

«Поэтому основной вопрос здесь такой же, как и в контексте пенсионной реформы. Проблема ведь не в механическом повышении возраста выхода на пенсию в России, а в том, как занять миллионы новых рабочих рук. У нас ведь и так есть достаточно большая скрытая безработица, поэтому именно это и является главной проблемой пенсионной реформы», — констатирует Адамидов.

Россия будет менять структуру своей экономики

Соответственно, как считает эксперт, стимуляция рождаемости и долголетия не может идти в отрыве от планов развития нашего народного хозяйства, поскольку это придаст принципиально новую структуру отечественной экономике.

«Таким образом, эти меры не могут быть самодостаточными, и они должны реализовываться в плане общей стратегии развития российского государства. Например, если мы переходим на инновационную экономику и развитие айти-технологий, то нам необходимо подумать, а где и на каких направлениях будут задействованы все эти людские ресурсы», — резюмирует Адамидов.

И эта социальная парадигма в контексте всех этих усилий должна быть поддерживающим фактором.

«Поэтому мы, в любом случае, упираемся здесь в проблему создания новых современных рабочих мест, поскольку без этого мы не сможем полностью решить ни одну проблему в рамках отечественной экономики, включая и проблему демографии. Все это говорит о том, что для того, чтобы этот проект дал результат, нам надо менять структуру своей экономики», — заключает Адамидов.

России здесь необходимо соблюсти баланс интересов

Фактически, Россия будет здесь заниматься инвестициями в основной капитал в рамках новой квазииндустриализации нашей страны, просто объектом данных манипуляций выступают не конкретные отрасли производства, а население нашей страны.

«Впрочем, на практике пока мы имеем дело с декларативной вещью — ведь Медведев обозначил, что такие средства будут выделены, но также отметил, что будет вестись работа и над тем, как эти средства можно наиболее эффективно потратить», — констатирует Адамидов.

Также не нужно забывать про то, что данное заявление главы правительства РФ сделано на фоне пенсионной реформы, и оно должно показать, что отечественный кабинет министров приложит все усилия для того, чтобы смягчить все негативные последствия от данной меры. При этом, если не брать рабочие места, то главный вопрос здесь вызывает именно демография.

«И здесь нужно соблюсти баланс — например, в тридцатые годы из-за высоких темпов индустриализации перед страной встала проблема с голодом. При этом, сегодня вопрос стоит с точностью наоборот», — резюмирует Адамидов.

Просто эти инвестиции в социальный сектор не должны приводить к тому, что реальный сектор нашей экономики останется без инвестиций, что свидетельствует нам о том, что данные средства будут тратиться с оглядкой на общую стратегию правительства РФ.

Именно поэтому Медведев и отметил, что эти планы пока не окончательные, причем каждый пункт данной социальной программы будет тщательно прорабатываться отечественным правительством.