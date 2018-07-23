Ещё
Вице-премьер Максим Акимов возглавит совет директоров РЖД
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Вице-премьер Максим Акимов возглавит совет директоров РЖД 

Российская Газета 1 час назад
Фото: Федеральное агентство новостей
Совет директоров РЖД возглавит вице-премьер Максим Акимов, курирующий в правительстве транспортные вопросы, сообщает ТАСС. При этом бывший вице-премьер правительства Аркадий Дворкович сохранит свое место в совете директоров.
Также в понедельник стало известно, что премьер-министр Дмитрий Медведев выдвинул в совет директоров РЖД Максима Акимова и министра транспорта Евгения Дитриха. Соответствующее распоряжение было подписано еще в мае.
"У нас появилась определенность, я войду в состав совета директоров РЖД", — заявил Акимов.
Российская Газета: последние новости
Косачев награжден медалью Столыпина II степени Правительство утвердило список электронных площадок для госзакупок Маткапитал разрешат потратить на покупку дачи
Комментарии  Ещё 12 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Украинский политик лично проверил Крымский мост107
Последнее китайское предупреждение: США утопили свой корабль142
Пытавшим заключенного тюремщикам нашли оправдание212
Когда грянет кризис и другие события дня8
Россияне взбунтовались из-за нового налога477
Видео
00:22
В жестоком убийстве 5-летней девочки появились улики
Происшествия
01:18
Озвучены меры по улучшению качества жизни россиян
Общество Статьи
00:32
МИД прокомментировал эвакуацию «Белых касок»
Политика
03:12
«Путин не понимает»: США захотели новых санкций
Политика В мире
01:22
Это были их сыновья: захват заложников в Москве
Происшествия
01:20
Последнее китайское предупреждение: США утопили свой корабль
Армия Статьи
05:16
Российский актер объяснил, почему воюет в Донбассе
Украина В мире
21:19
Из россиян сделают «вечных пешеходов»
Общество
00:48
В «Роскосмосе» прояснили дело о госизмене
Наука Наука и техника
00:58
«Телефонное право»: новый ход в споре за Курилы
В мире Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение