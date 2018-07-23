Вице-премьер Максим Акимов возглавит совет директоров РЖД 

Совет директоров РЖД возглавит вице-премьер Максим Акимов, курирующий в правительстве транспортные вопросы, сообщает ТАСС. При этом бывший вице-премьер правительства Аркадий Дворкович сохранит свое место в совете директоров.
Также в понедельник стало известно, что премьер-министр Дмитрий Медведев выдвинул в совет директоров РЖД Максима Акимова и министра транспорта Евгения Дитриха. Соответствующее распоряжение было подписано еще в мае.
"У нас появилась определенность, я войду в состав совета директоров РЖД", — заявил Акимов.