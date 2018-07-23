Вице-премьер Максим Акимов возглавит совет директоров РЖД

Также в понедельник стало известно, что премьер-министр Дмитрий Медведев выдвинул в совет директоров РЖД Максима Акимова и министра транспорта Евгения Дитриха . Соответствующее распоряжение было подписано еще в мае.

"У нас появилась определенность, я войду в состав совета директоров РЖД", — заявил Акимов.