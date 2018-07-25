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Оренбурженка Диана Тунян — в пятерке сильнейших на Кубке Европы по дзюдо
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Оренбурженка Диана Тунян — в пятерке сильнейших на Кубке Европы по дзюдо 

АиФ-Оренбург 3 часа назад
Фото: АиФ-Оренбург
21-22 июля в Чехии прошел Кубок Европы среди юниоров и юниорок в возрасте до 21 года.
Прага принимала 430 дзюдоистов из 39-ти стран. Оренбургскую область в составе сборной России представляла на турнире Диана Тунян, выступая в весовой категории до 48 килограммов. В этом весе Диане противостояло 13 соперниц. Наша спортсменка на турнире заняла пятое место.
Диана Тунян тренируется в ДЮСШ «Газовик» под руководством Заслуженного тренера России по дзюдо Игоря Терскова и тренера высшей категории Сергея Свободы.
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