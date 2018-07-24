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Окунева: нацпроект «Демография» направлен на улучшение качества жизни людей
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Окунева: нацпроект «Демография» направлен на улучшение качества жизни людей 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Уже сегодня на реализацию данного проекта првительство готово потратить более 3,5 триллионов рублей. Координатор партпроекта «Крепкая семья», первый заместитель председателя комитета Государственной Думы по вопросам семьи, женщин и детей Ольга Окунева прокомментировала, что вкладывая такую сумму в проект, правительство показывает, что готово проводить активную работу по поддержке семей с детьми.
В планы входит адресные выплаты, материнский капитал, а также льготная ипотека под 6%. Парламентарий добавила, что одной из ключевых тем партпроекта «Крепкая семья» является контроль регионального правового поля и содействие в реализации демографических инициатив президента.
Отмечается, что партийный проект «Единой России» «Крепкая семья» провел в 85 субъектах РФ мониторинг официальных сайтов региональных органов власти по размещению на них информации о мерах поддержки семей с детьми.
Результаты показали, что полной информации о демографических инициативах на официальных сайтах нет в 80% случаев. Поэтому информирование населения о мерах демографической поддержи будет продолжено.
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