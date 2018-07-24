Окунева: нацпроект «Демография» направлен на улучшение качества жизни людей

Уже сегодня на реализацию данного проекта првительство готово потратить более 3,5 триллионов рублей. Координатор партпроекта «Крепкая семья», первый заместитель председателя комитета Государственной Думы по вопросам семьи, женщин и детей Ольга Окунева прокомментировала, что вкладывая такую сумму в проект, правительство показывает, что готово проводить активную работу по поддержке семей с детьми.

В планы входит адресные выплаты, материнский капитал, а также льготная ипотека под 6%. Парламентарий добавила, что одной из ключевых тем партпроекта «Крепкая семья» является контроль регионального правового поля и содействие в реализации демографических инициатив президента.

Отмечается, что партийный проект «Единой России» «Крепкая семья» провел в 85 субъектах РФ мониторинг официальных сайтов региональных органов власти по размещению на них информации о мерах поддержки семей с детьми.

Результаты показали, что полной информации о демографических инициативах на официальных сайтах нет в 80% случаев. Поэтому информирование населения о мерах демографической поддержи будет продолжено.