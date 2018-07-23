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Оформлять документы в центрах госуслуг стало еще удобнее
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Оформлять документы в центрах госуслуг стало еще удобнее 

Коньково 27 минут назад
Фото: Коньково
Разные услуги в центрах «Мои документы» можно получить по одному заявлению. Теперь нет необходимости писать несколько запросов на получение доступных услуг, достаточно написать одно комплексное заявление.
Как сообщается на сайте Мэра и Правительства Москвы, срок предоставления услуг, написанных в заявлении, увеличивается всего на один день. Получить документы заявитель может одновременно или по отдельности, если ему так удобно.
Кроме того, напомним, во всех центрах госуслуг можно подать документы одним пакетом в случаях, объединенных в стандартные ситуации: «Я потерял документы», «Я — автомобилист», «Я оплачиваю налоги», «Смена места жительства», «Приобретение жилья», «Рождение ребенка», «Перемена имени», «Многодетная семья», «Оформление наследства».
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