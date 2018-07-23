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Разные услуги «Моих документов» теперь можно получить по одному заявлению
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Разные услуги «Моих документов» теперь можно получить по одному заявлению 

Мои Черемушки 42 минуты назад
Фото: Мои Черемушки
Теперь при оформлении нескольких документов сразу заявителю не нужно писать несколько отдельных запросов — во всех центрах госуслуг можно подать единое комплексное заявление более чем на 100 услуг.
«Комплексный запрос можно подать, заполнив одно заявление, например, на замену водительских удостоверений, оформление свидетельства о рождении ребенка и сертификата на получение материнского капитала. И вместо трех заявлений — написать всего одно», — передает пресс-служба столичных центров госуслуг.
Стоит добавить, что срок предоставления услуг при этом увеличится на один день, однако, даже учитывая это, москвичи будут тратить гораздо меньше времени на посещение центра и заполнение отдельных заявлений на каждую услугу.
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