23 июля 2018 года скончалась Соколова Лидия Сергеевна — заслуженный тренер РСФСР по самбо, первая в СССР женщина — тренер удостоенная этого звания.
Лидия Сергеевна подготовила: Чемпионку Мира по самбо — Наталью Лискину, победителя первенства Мира по самбо — Артёма Соколова, победителей первенства Европы по самбо — Любовь Погонину, Юлию Шишкову и Татьяну Зубренкову. Жена Заслуженного тренера СССР Александра Егоровича Соколова — основателя борьбы самбо, дзюдо и джиу-джитсу в Тверской области.
Похороны состоятся в среду 25 июля 2018 г. в 13-00 Храмовом комплексе Успения Пресвятой Богородицы села Завидово Тверской области