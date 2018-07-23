Скончалась первая женщина — заслуженный тренер по самбо

23 июля 2018 года скончалась Соколова Лидия Сергеевна — заслуженный тренер РСФСР по самбо, первая в СССР женщина — тренер удостоенная этого звания.

Похороны состоятся в среду 25 июля 2018 г. в 13-00 Храмовом комплексе Успения Пресвятой Богородицы села Завидово Тверской области