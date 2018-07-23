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Правительство хочет продлить налоговую льготу для социальных организаций
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Правительство хочет продлить налоговую льготу для социальных организаций 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
ГОРКИ, 23 июл — РИА Новости. Правительство РФ планирует разработать проект о продлении до конца 2020 года льготы по налогу на прибыль для учреждений социального обслуживания, заявил журналистам глава Минтруда Максим Топилин.
"Мы в этом проекте (нацпроекте «Демография» — ред.) также ставим перед собой задачу ликвидировать полностью очередь в учреждения для пожилых людей, при этом мы исходим из того, что это нужно делать на современной основе. Соответствующие проекты также сейчас разрабатываются с тем, чтобы это были современные учреждения нового типа…. Мы предполагаем продлить льготы по налогу на прибыль по этим проектам, которые, как вы знаете, существуют для учреждений социального обслуживания, до 2020 года включительно. Нужно этому сектору иметь понятную перспективу с точки зрения налогообложения, это мероприятие тоже предусмотрено", — сказал он.
В настоящее время налог на прибыль для таких организаций обнулен.
В понедельник глава правительства Дмитрий Медведев заявил, что общий объем финансирования нацпроекта «Демография» составит более 3,5 триллиона рублей.
Ранее в июле вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что около 3,6 триллиона рублей планируется направить на национальный проект по демографии за шесть лет. Голикова также рассказала, что в рамках нацпроекта предусмотрен федеральный проект, направленный на разработку и реализацию программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения. В нем, по словам вице-премьера, содержатся мероприятия по активному долголетию.
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