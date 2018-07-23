Правительство хочет продлить налоговую льготу для социальных организаций

"Мы в этом проекте (нацпроекте «Демография» — ред.) также ставим перед собой задачу ликвидировать полностью очередь в учреждения для пожилых людей, при этом мы исходим из того, что это нужно делать на современной основе. Соответствующие проекты также сейчас разрабатываются с тем, чтобы это были современные учреждения нового типа…. Мы предполагаем продлить льготы по налогу на прибыль по этим проектам, которые, как вы знаете, существуют для учреждений социального обслуживания, до 2020 года включительно. Нужно этому сектору иметь понятную перспективу с точки зрения налогообложения, это мероприятие тоже предусмотрено", — сказал он.

В настоящее время налог на прибыль для таких организаций обнулен.

В понедельник глава правительства Дмитрий Медведев заявил, что общий объем финансирования нацпроекта «Демография» составит более 3,5 триллиона рублей.