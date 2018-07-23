Правительство России продолжит развивать проект активного долголетия

"Необходимо не только увеличить продолжительность жизни, но и сделать ее активной и достойной", — отметил Медведев.

Он также подчеркнул, что первым делом нужно улучшить качество медицины в стране и позаботиться о здоровье людей старшего поколения.

"Все возможные болезни нужно стремиться выявлять на ранних стадиях. Для этого следует увеличить масштабы диспансеризации, диспансерного наблюдения, в каждом регионе и создать гериатрические центры для сохранения здоровья людей старшего поколения", — добавил глава Правительства.

На сегодняшний день в шести регионах России реализуется пилотный проект по созданию системы долговременного ухода за пожилыми людьми. А в этом году в столице был запущен проект «Московское долголетие» для горожан пенсионного возраста. Проект включает в себя различные секции и кружки, на которых пенсионеры могут получить новые знания и поддерживать себя в хорошей физической форме.

Все занятия проводятся бесплатно, а записаться в секцию рядом с домом можно в любом центре социального обслуживания или во время открытых уроков в парках.