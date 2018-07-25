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На развитие туркомплексов на Кавказе выделили 17 миллиардов рублей
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На развитие туркомплексов на Кавказе выделили 17 миллиардов рублей 

Российская Газета 4 часа назад
Фото: Газета Кемерова
Правительство России выделяет 17 миллиардов рублей на ремонт, проектирование и строительство объектов туристических комплексов на Кавказе, говорится в документе, опубликованном на сайте кабинета министров. Распоряжение подписал премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.
"Подписанным постановлением утверждено адресное (пообъектное) распределение бюджетных инвестиций из федерального бюджета, предоставляемых АО «Курорты Северного Кавказа» в 2018-2021 годах на капитальные вложения в проектирование и строительство объектов в рамках укрупненного инвестиционного проекта", — говорится в пояснительной записке к документу.
В частности, средства будут направлены на капитальные вложения в проектирование и строительство всесезонных туристско-рекреационных комплексов «Архыз» в Карачаево-Черкесской Республике, «Ведучи» в Чеченской Республике и «Эльбрус» в Кабардино-Балкарской Республике.
Средства будут выделяться уже с этого года. Так в 2018-м на реализацию проекта направят 4,28 миллиарда рублей, в 2019-2021 годах — по 4,5 миллиарда рублей соответственно.
Создание объектов инфраструктуры и особых экономических зон предусмотрено подпрограммой «Развитие туристического кластера в Северо-Кавказском федеральном округе» государственной программы «Развитие Северо-Кавказского федерального округа» на период до 2025 года. На эти цели предусмотрены средства в федеральном бюджете на 2018-2020 годы.
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