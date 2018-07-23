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Около 1,5 млрд руб. хотят выделить с 2020 года на обучение россиянок в декретном отпуске
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Около 1,5 млрд руб. хотят выделить с 2020 года на обучение россиянок в декретном отпуске 

ТАСС 2 часа назад
ГОРКИ /Московская область/, 23 июля. /ТАСС/. Порядка 1,5 млрд рублей планируется выделить из федерального бюджета с 2020 года на переобучение матерей, находящихся в отпуске по уходу за ребенком. Об этом заявил в понедельник журналистам глава Минтруда Максим Топилин после заседания Совета по стратегическому развитию и приоритетным проектам.
Он сообщил, что программа по переобучению матерей, которые находятся в отпуске по уходу за ребенком, в настоящее время реализуется и финансируется регионами. С 2020 года планируется, что эта программа будет финансироваться из федерального бюджета, отметил министр. «Это будет около 1,5 млрд рублей», — пояснил министр, отвечая на вопрос о том, какие средства планируется выделять на эту программу ежегодно.
"Мы исходим из того, что около 30 тыс. человек ежегодно будут участвовать в этой программе", — сказал Топилин.
Глава Минтруда также сообщил, что с 2020 года планируется грантовая поддержка программ, которые направлены на создание групп по уходу за детьми.
Национальный проект «Демография» включает следующие федеральные проекты: «Финансовая поддержка семей при рождении детей», «Создание яслей — содействие занятости женщин», «Старшее поколение», «Укрепление общественного здоровья», «Новая физическая культура населения». Нацпроект рассчитан на 2019 — 2024 годы. На его реализацию предварительно планируется выделить порядка 3,5 трлн рублей.
ТАСС: последние новости
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