В Челябинске дольщики «Яркой жизни» получили «антикризисного» директора

По данным пресс-службы ведомства, новым директором ООО «Дедал Комид», занимающегося строительством дома №6 в ЖК «Яркая жизнь», назначен арбитражный управляющий Евгений Медведев . Такое решение принято учредителем компании Михаилом Ковалевым

Как сообщал «ФедералПресс», в «Яркой жизни» на сегодня официально признаны проблемными четыре недостроенные деятиэтажки. Ситуация в жилом комплексе получила известность после задержания осенью 2017 года генерального директора финансово-строительного холдинга Milestone Development Григория Чурбакова , инициатора возведения «Яркой жизни», отвечающего за постройку двух из десяти домов. Чурбаков на сегодня обвиняется в мошенничестве с деньгами дольщиков, его партнер Антон Дудин скрывается в США и объявлен в федеральный розыск.

Дольщики «Яркой жизни» несколько раз проводили пикеты в Челябинске , а накануне выборов президента весной 2018 года явились в избирательный штаб Владимира Путина и расписались на агитационном плакате. Главной своей проблемой горожане ранее называли отказ правительства включить их в официальный реестр обманутых дольщиков.

Добавим, по данным дольщиков, Евгений Медведев намерен не допустить банкротства компании и в ближайшее время возобновить строительство дома №6. Он также пообещал встречаться с владельцами «замороженных» квартир каждый месяц и вместе работать над окончанием строительства.