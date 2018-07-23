Медведев: создание новых мест в яслях позволит молодым матерям раньше выходить из декрета

ГОРКИ, 23 июля. / ТАСС /. Государство продолжит оказывать поддержку семьям с детьми, в том числе путем адресных выплат, льготной ипотеки и строительства новых мест в яслях. Об этом заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на заседании президиума Совета по стратегическому развитию и национальным проектам.

"Для нашей страны важно, чтобы российские семьи были больше по своему составу, чтобы росла рождаемость, особенно в регионах с непростой демографической ситуацией, поэтому мы и дальше будем поддерживать тех, кто решил стать родителями, поддерживать семьи с детьми — речь идет и об адресных выплатах, и о материнском капитале, и о льготной 6%-ной ипотеке, о расширении возможностей экстракорпорального оплодотворения и целом ряде других направлений", — сказал Медведев.

Он подчеркнул, что нужно также позаботиться о женщинах, которые хотят быстрее вернуться на работу после рождения ребенка. «Мы уже решили проблему с детскими садами [для детей] от трех до семи лет, теперь предстоит создать более 250 тыс. новых мест для самых маленьких детей — для того, чтобы две трети мам могли выходить из декрета раньше и трудиться», — сказал премьер.