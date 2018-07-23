Ещё
Медведев: создание новых мест в яслях позволит молодым матерям раньше выходить из декрета
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Медведев: создание новых мест в яслях позволит молодым матерям раньше выходить из декрета 

ТАСС 2 часа назад
ГОРКИ, 23 июля. /ТАСС/. Государство продолжит оказывать поддержку семьям с детьми, в том числе путем адресных выплат, льготной ипотеки и строительства новых мест в яслях. Об этом заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на заседании президиума Совета по стратегическому развитию и национальным проектам.
"Для нашей страны важно, чтобы российские семьи были больше по своему составу, чтобы росла рождаемость, особенно в регионах с непростой демографической ситуацией, поэтому мы и дальше будем поддерживать тех, кто решил стать родителями, поддерживать семьи с детьми — речь идет и об адресных выплатах, и о материнском капитале, и о льготной 6%-ной ипотеке, о расширении возможностей экстракорпорального оплодотворения и целом ряде других направлений", — сказал Медведев.
Он подчеркнул, что нужно также позаботиться о женщинах, которые хотят быстрее вернуться на работу после рождения ребенка. «Мы уже решили проблему с детскими садами [для детей] от трех до семи лет, теперь предстоит создать более 250 тыс. новых мест для самых маленьких детей — для того, чтобы две трети мам могли выходить из декрета раньше и трудиться», — сказал премьер.
ТАСС: последние новости
Медведев: объем финансирования нацпроекта "Демография" составит более 3,5 трлн рублей Медведев: опыт Москвы в развитии электронных услуг нужно распространять на другие регионы Сборная Германии по дзюдо завоевала золотые награды первого смешанного командного ЧЕ
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россияне взбунтовались из-за нового налога340
Российский актер объяснил, почему воюет в Донбассе190
Из россиян сделают «вечных пешеходов»118
Семью с ребенком выкинули с рейса на Украину94
Дачники будут жить по новым правилам131
Видео
00:22
В жестоком убийстве 5-летней девочки появились улики
Происшествия
01:22
Это были их сыновья: захват заложников в Москве
Происшествия
05:16
Российский актер объяснил, почему воюет в Донбассе
Украина В мире
21:19
Из россиян сделают «вечных пешеходов»
Общество
00:48
В «Роскосмосе» прояснили дело о госизмене
Наука Наука и техника
00:58
«Телефонное право»: новый ход в споре за Курилы
В мире Статьи
01:00
Standard&Poorʼs вынесло России страшный приговор
Экономика
00:40
Россия и Сирия ударили по позициям боевиков
Армия Ближний Восток
21:19
Россияне взбунтовались из-за нового налога
Личный счет
00:36
Студентка напала на хулигана с пистолетом
Происшествия Криминал
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение