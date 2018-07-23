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Анна Горская представит в финале конкурса «Лучший библиотекарь Москвы — 2018» проект «Библиотека идей и людей»
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Анна Горская представит в финале конкурса «Лучший библиотекарь Москвы — 2018» проект «Библиотека идей и людей» 

Коньково 2 часа назад
Фото: Коньково
Библиотекарь из Конькова Анна Горская вышла в финал конкурса «Лучший библиотекарь Москвы — 2018» и уже завтра, 24 июля, будет представлять на нем проект «Библиотека идей и людей», демонстрирующий поистине космические возможности современной библиотеки — как центра самообразования, воскрешающей памяти, общения и единства людей. Об этом сообщается в группе библиотеки № 180 во «Вконтакте».
Финал пройдет 24 июля в 14:00 в КЗ «Москонцерт» по адресу: улица Пушечная, дом 4, строение 2. Мероприятие открытое, поэтому добрые друзья библиотеки № 180 и все желающие могут поддержать завтра Анну! Зарегистрироваться можно по ссылке: https://nekrasov.timepad.ru/event/767010/.
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