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Медведев призвал сформировать условия для активного долголетия
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Медведев призвал сформировать условия для активного долголетия 

РИА Новости 3 часа назад
Фото: РИА Новости
Необходимо формировать условия для активного долголетия, заявил в понедельник премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.
"Учитывая демографические тренды, надо формировать условия для активного долголетия. Важно, чтобы граждане нашей страны не просто жили дольше, надо, чтобы эта жизнь была активной, и полной, и достойной", — сказал Медведев в ходе заседания президиума Совета при президенте по стратегическому развитию и нацпроектам.
"Прежде всего, необходима забота о здоровье людей старшего поколения. Это значит, что всевозможные проблемы со здоровьем надо стремиться выявлять на ранних стадиях, для этого должны быть увеличены масштабы диспансеризации, диспансерного наблюдения", — пояснил он.
Глава кабмина также добавил, что в каждом регионе необходимо создать гериатрические центры и сделать систему социального обслуживания и ухода за людьми старшего возраста современной и удобной.
Медведев отметил, что на сегодняшний день средняя продолжительность жизни достигла исторического максимума — почти 73 лет.
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