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Медведев: На нацпроект «Демография» потребуется больше 3,5 трлн рублей
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Медведев: На нацпроект «Демография» потребуется больше 3,5 трлн рублей 

Российская Газета 2 часа назад
Фото: Российская Газета
Реализация мероприятий национального проекта " Демография" потребуется финансирование общим объемом более 3,5 трлн рублей. Об этом сказал премьер-министр России Дмитрий Медведев.
"Все эти масштабные планы потребуют соответствующего финансирования. Речь идет о сумме в общей сложности более чем в 3,5 трлн рублей. Деньги очень большие. Стало быть, каждое предложение в проект «Демография» должно быть ориентировано на максимальный эффект, это касается вообще любых наших проектов", — цитирует РИА Новости его заявление, сделанное на заседании президиума совета при президенте по стратегическому развитию и национальным проектам.
Он также обозначил условия и цели его реализации. Так, по мнению главы кабмина, необходимо формировать условия для долголетия, а также для того, чтобы люди не только жили дольше, но и жили активной и достойной жизнью. Кроме того, надо заботиться о гражданах пожилого возраста.
"Это значит, что все возможные проблемы со здоровьем надо стремиться выявлять на ранних стадиях, для этого должны быть увеличены масштабы диспансеризации, диспансерного наблюдения, в каждом регионе необходимо создать гериатрические центры для сохранения здоровья людей старшего поколения, и, конечно, [необходимо] сделать систему социального обслуживания и ухода за людьми старшего возраста современной и удобной", — приводит ТАСС слова председателя правительства. При всем этом, уверен, он, большую роль играет участие в нацпроектах «социально-ориентированных общественных организаций».
Помимо этого, необходимо создать условия для роста рождаемости, а также поддержать матерей, желающих вернуться на работу после декрета.
Также правительству надо добиться того, чтобы спортом в России систематически занимались более половины жителей страны, уверен Медведев. Для этого, по его мнению, все условия создали прошедшие недавно в России крупные спортивные мероприятия.
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