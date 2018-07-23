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Любовь и сосиски: на BOOM Market в День города калининградцы оставили тысячу записок со своими мечтами
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Любовь и сосиски: на BOOM Market в День города калининградцы оставили тысячу записок со своими мечтами 

Клопс.Ru 1 час назад
Фото: Клопс.Ru
Любовь, поездки по всему миру, бесплатные сосиски — в минувший День города калининградцы оставили около тысячи записок со своими желаниями. Стикеры с мечтами были закреплены на стене, которая украсила BOOM Market. Об этом «Клопс» рассказала одна из организаторов мероприятия — Александра Медведева.
"Сами листики значения не имеют, важнее, что люди оформили свои желания в письменном виде", — добавила Александра.
Многие горожане написали, что хотели бы отправиться в путешествие. В числе желанных мест — Рио-де-Жанейро, Исландия, Уганда, Перу, США, Питер или просто весь мир. Некоторые хотят собаку, а кто-то точно указал — немецкую овчарку. Кто-то хочет стать чемпионом мира по дартсу, а кто-то — научиться играть на фаготе. Кому-то подавай денег и «Лексус», а другие грезят о любви и поступлении в аспирантуру. Кто-то умоляет: «Заберите меня отсюда в цивилизацию», а некоторым хорошо и здесь: «Хочу жить в Калининграде».
"Нам хотелось ощутить, что город — это в первую очередь люди со своими желаниями и планами, живая энергия. Сама стена выглядела как часть общей нашей задачи сделать комфортную площадку для времяпрепровождения всей семьи, где и покупки интересные, и музыка на виниловых пластинках, и детям есть где поиграть. Плюс немного винтажа и вкуснейшие хот-доги", — рассказала Александра Медведева.
BOOM Market — ярмарка дизайнерских товаров — работала в Сквере энергетиков в воскресенье, 22 июля. Все желающие могли принести на продажу вещи из своих личных библиотек, гардеробов и шкафов.
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