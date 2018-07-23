«Предлагаем дружить клубами». Самые талантливые молодые семьи региона соберутся на Втором областном слете 

pixabay.com«Предлагаем дружить клубами». Самые талантливые молодые семьи региона соберутся на Втором областном слете20 клубов молодых семей соберутся 26-27 июля на Второй областной слет молодых семей, который пройдет в Борском районе.
Место проведения Слета: загородный клуб «Малиновая Слобода» (г.о.г. Бор, д. Филипповское, улица Слободка, д.32 В)
В рамках слёта будет выбран лучший клуб молодых семей региона 2018 года, который представит Нижегородскую область на Всероссийском форуме молодых семей в 2019 году.
Программа слёта обещает быть насыщенной: в рамках областного проекта «Предлагаем дружить клубами» проведут для молодых семей тренинги и семейные консультации, а для самых маленьких участников слета будут организованы анимационные площадки, танцы и интересные мастер-классы.