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«Предлагаем дружить клубами». Самые талантливые молодые семьи региона соберутся на Втором областном слете
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«Предлагаем дружить клубами». Самые талантливые молодые семьи региона соберутся на Втором областном слете 

Нижегородская правда 2 часа назад
Фото: Нижегородская правда
pixabay.com«Предлагаем дружить клубами». Самые талантливые молодые семьи региона соберутся на Втором областном слете20 клубов молодых семей соберутся 26-27 июля на Второй областной слет молодых семей, который пройдет в Борском районе.
Место проведения Слета: загородный клуб «Малиновая Слобода» (г.о.г. Бор, д. Филипповское, улица Слободка, д.32 В)
В рамках слёта будет выбран лучший клуб молодых семей региона 2018 года, который представит Нижегородскую область на Всероссийском форуме молодых семей в 2019 году.
Программа слёта обещает быть насыщенной: в рамках областного проекта «Предлагаем дружить клубами» проведут для молодых семей тренинги и семейные консультации, а для самых маленьких участников слета будут организованы анимационные площадки, танцы и интересные мастер-классы.
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