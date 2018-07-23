Несекретный секретик укоренения клубничных усов

Хочется рассказать о способе укоренения усов клубники, которому меня научила моя мама. Конечно, я понимаю, что клубнику можно прекрасно размножить усами обычным способом, особенно когда нужно большое количество рассады (сама так делаю).

А этот «секретный» способ я использую с наиболее понравившимися единичными сортами клубники (обильно плодоносящими), которые хочу размножить, и хочу, чтобы произошло это совсем безболезненно и со стопроцентной приживаемостью, то есть наверняка!

Нужно взять обычные рассадные горшочки с дырочками на дне (не слишком большого объема).

Вот такой горшочек по размеру.

Выбираю на здоровом и мощном кусте клубники наиболее крупную розетку, наполняю горшочек землей (землю беру прямо под розеткой, слегка отодвинув ее в сторону).

Под розеткой получается углубление, в которое я помещаю наполненный почвой горшочек.

Вот горшок вкопан.

Устанавливаю так, чтобы края были на одном уровне с клубничной грядкой, и розетка свободно легла на почву в горшочке. Затем веточками или лучинками пришпиливаю клубничный ус и поливаю его.

Обычные палочки (можно взять лучинки).

А закапываю в землю для того, чтобы ком земли в горшочке не пересыхал и не перегревался. Не отрезаю розетку от материнского куста, чтобы она питалась от него. Но другие усы от материнского куста лучше удалять, чтобы не истощалось растение.

Проходит время, розетка укореняется в рассадном горшочке, развивается в нем, наращивая корневую систему. И когда молодой кустик окрепнет, начнет наращивать листья, его можно будет отделить от материнского куста и высадить на постоянное место жительства вместе с комом земли (нужно будет аккуратно перевернуть рассадный горшочек) и полить.

Расти, клубничка, набирайся сил, радуй на следующий год хорошим урожаем!