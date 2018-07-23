Косино-ухтомцев приглашают принять участие в благотворительной акции «Семья помогает семье»

С 23 по 31 августа будет организована благотворительная акция «Семья помогает семье: готовимся к школе!». Это ежегодная Общегородская акция. Многие семьи, а это и малообеспеченные, и многодетные, и семьи с детьми-инвалидами, испытывают финансовые затруднения, когда приходит время отправлять своего ребенка в школу.

В помощь таким семьям Департамент труда и социальной защиты населения столицы объявляет сбор письменных принадлежностей, канцелярии, обуви и одежды. Все это потом будет передано нуждающимся москвичам.

Вещи и школьные принадлежности принимается не только от неравнодушных людей, но и от организаций.

Отметим, что в прошлом году в городе работало более двухсот передвижных и стационарных пунктов сбора одежды. В этот раз в Косино-Ухтомском районе такой пункт приема будет работать на Рудневке, 24— в помещении Центра поддержки семьи и детства «Косино-Ухтомский».