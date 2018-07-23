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Косино-ухтомцев приглашают принять участие в благотворительной акции «Семья помогает семье»
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Косино-ухтомцев приглашают принять участие в благотворительной акции «Семья помогает семье» 

Управа района Косино-Ухтомский 4 часа назад
Фото: Управа района Косино-Ухтомский
С 23 по 31 августа будет организована благотворительная акция «Семья помогает семье: готовимся к школе!». Это ежегодная Общегородская акция. Многие семьи, а это и малообеспеченные, и многодетные, и семьи с детьми-инвалидами, испытывают финансовые затруднения, когда приходит время отправлять своего ребенка в школу.
В помощь таким семьям Департамент труда и социальной защиты населения столицы объявляет сбор письменных принадлежностей, канцелярии, обуви и одежды. Все это потом будет передано нуждающимся москвичам.
Вещи и школьные принадлежности принимается не только от неравнодушных людей, но и от организаций.
Отметим, что в прошлом году в городе работало более двухсот передвижных и стационарных пунктов сбора одежды. В этот раз в Косино-Ухтомском районе такой пункт приема будет работать на Рудневке, 24— в помещении Центра поддержки семьи и детства «Косино-Ухтомский».
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