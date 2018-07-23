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В Башкирии «Материнская слава» подорожает на шесть тысяч рублей
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В Башкирии «Материнская слава» подорожает на шесть тысяч рублей 

ufa1.ru 16 минут назад
Фото: ufa1.ru
Многодетных матерей, которых удостоят региональной награды «Материнская слава» в новом году, ждет небольшой, но приятный сюрприз. Вместо единовременной материальной помощи в 10 тысяч рублей, как это полагалось ранее, женщины получат 16 тысяч. Соответствующий Указ, который вступит в силу с 1 января 2019 года, подписал глава республики Рустэм Хамитов.
Награда присуждается многодетным матерям, воспитывающим пятерых и более детей, при условии рождения одного из них после 16 апреля 1997 года, проживающие (зарегистрированные) на территории Республики Башкортостан. С 1998 года в Башкирии этой медалью было награждено более 7,5 тысяч женщин.
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