Ещё
Медведев поручил довести развитие Северного Кавказа до уровня не ниже среднероссийского
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Медведев поручил довести развитие Северного Кавказа до уровня не ниже среднероссийского 

Парламентская газета 1 час назад
Фото: Парламентская газета
Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил подготовить предложения о доведении показателей социально-экономического развития регионов Северо-Кавказского федерального округа (СКФО) до уровня не ниже среднероссийского, сообщает ТАСС.
В частности, до 1 августа Минкавказу, северокавказским регионам, а также ведомствам, отвечающим за разработку национальных проектов, поручено «проанализировать целевые показатели по национальным проектам в разрезе субъектов СКФО, а также уровень софинансирования мероприятий с учетом необходимости достижения показателей социально-экономического развития субъектов СКФО не ниже среднероссийского уровня».
Ранее сообщалось, что на Северном Кавказе появится инновационный медицинский кластер. Уникальная здравница будет состоять из трёх блоков: лечебного, восстановительного и образовательного. Стоимость медицинского кластера составит 160 млрд рублей.
Парламентская газета: последние новости
Требования к уставам предприятий будут упрощены Медведев назначил новых сопредседателей ряда межправкомиссий Сенатор Константин Косачев награждён медалью Столыпина
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Это были их сыновья: захват заложников в Москве53
Недовольству россиян в соцсетях положат конец263
Невестка Меган Маркл попала в тюрьму13
В США назвали новейшее оружие России «отстойным»784
Украинскую певицу затравили за любовь к России47
Видео
01:22
Это были их сыновья: захват заложников в Москве
Происшествия
00:40
Россия и Сирия ударили по позициям боевиков
Армия Ближний Восток
00:20
Неизвестный открыл огонь по прохожим в Торонто
Происшествия
00:48
Американский журналист пообщался с Путиным и уехал в Россию
В мире Конфликты
00:18
Украинскую певицу затравили за любовь к России
Шоу-бизнес Украина
03:45
Синоптики сообщили о возвращении жары в Москву
Общество Новости Москвы
00:40
Трамп передумал по поводу «вмешательства» России
В мире
01:26
В США назвали новейшее оружие России «отстойным»
Оружие Армия
00:40
Россия конфискует свои резервы в США
Экономика Статьи
00:42
Мост между Россией и Китаем рухнул
Происшествия Автоспорт
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение