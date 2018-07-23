Медведев поручил довести развитие Северного Кавказа до уровня не ниже среднероссийского

Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил подготовить предложения о доведении показателей социально-экономического развития регионов Северо-Кавказского федерального округа (СКФО) до уровня не ниже среднероссийского, сообщает ТАСС

В частности, до 1 августа Минкавказу, северокавказским регионам, а также ведомствам, отвечающим за разработку национальных проектов, поручено «проанализировать целевые показатели по национальным проектам в разрезе субъектов СКФО, а также уровень софинансирования мероприятий с учетом необходимости достижения показателей социально-экономического развития субъектов СКФО не ниже среднероссийского уровня».

Ранее сообщалось, что на Северном Кавказе появится инновационный медицинский кластер. Уникальная здравница будет состоять из трёх блоков: лечебного, восстановительного и образовательного. Стоимость медицинского кластера составит 160 млрд рублей.