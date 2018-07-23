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Медведев потребовал разобраться с неисполнениием поручений в сфере ТЭК на Кавказе
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Медведев потребовал разобраться с неисполнениием поручений в сфере ТЭК на Кавказе 

Деловая газета «Взгляд» 2 часа назад
Фото: Деловая газета "Взгляд"
Премьер-министр Дмитрий Медведев поручил проанализировать неисполнение поручений в сфере ТЭК на Северном Кавказе и принять меры дисциплинарного характера, сообщила пресс-служба российского кабмина.
Медведев провел заседание комиссии кабмина по вопросам социально-экономического развития СКФО, где обсуждались проблемы развития топливно-энергетического комплекса Северного Кавказа и приоритетные направления работы в рамках госпрограмм и нацпроектов.
«Высшим должностным лицам субъектов Российской Федерации, входящих в состав Северо-Кавказского федерального округа, ПАО «Газпром» (Алексею Миллеру), ПАО «Россети» (Павлу Ливинскому) провести анализ действий должностных лиц, не исполнивших в должной мере поручения в сфере топливно-энергетического комплекса. По результатам принять меры дисциплинарного характера», — передает РИА «Новости» сообщение по итогам заседания.
В протоколе заседания указано также, что Газпром и Россети могут получить в собственность ряд энергоактивов на Северном Кавказе в счет погашения задолженности, передает ТАСС.
В соответствии с документом, главам северокавказских республик рекомендовано обеспечить «погашение просроченной задолженности за поставленные энергоресурсы перед дочерними и зависимыми обществами ПАО „Россети“ и ПАО „Газпром“, в том числе за счет передачи в собственность энергосетевых активов, стоимость которых на основе независимой оценки рыночной стоимости энергосетевых активов сопоставима с размером задолженности».
Кроме того, Медведев отметил неэффективность работы чиновников регионов СКФО по вопросам социально-экономического развития Северного Кавказа и потребовал наказать виновных в воровстве энергоносителей в регионах Северного Кавказа.
Газета ВЗГЛЯД подробно сообщала, что воровство газа стало частью культуры Северного Кавказа.
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