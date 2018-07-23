Медведев потребовал разобраться с неисполнениием поручений в сфере ТЭК на Кавказе

Премьер-министр Дмитрий Медведев поручил проанализировать неисполнение поручений в сфере ТЭК на Северном Кавказе и принять меры дисциплинарного характера, сообщила пресс-служба российского кабмина.

Медведев провел заседание комиссии кабмина по вопросам социально-экономического развития СКФО, где обсуждались проблемы развития топливно-энергетического комплекса Северного Кавказа и приоритетные направления работы в рамках госпрограмм и нацпроектов.

В протоколе заседания указано также, что Газпром и Россети могут получить в собственность ряд энергоактивов на Северном Кавказе в счет погашения задолженности, передает ТАСС

В соответствии с документом, главам северокавказских республик рекомендовано обеспечить «погашение просроченной задолженности за поставленные энергоресурсы перед дочерними и зависимыми обществами ПАО „Россети“ и ПАО „Газпром“, в том числе за счет передачи в собственность энергосетевых активов, стоимость которых на основе независимой оценки рыночной стоимости энергосетевых активов сопоставима с размером задолженности».

Кроме того, Медведев отметил неэффективность работы чиновников регионов СКФО по вопросам социально-экономического развития Северного Кавказа и потребовал наказать виновных в воровстве энергоносителей в регионах Северного Кавказа.