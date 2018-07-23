Ямал будет дружить с Канадой по частям. Межрегиональное взаимодействие даётся проще

Гость вспомнил, что в 2003 году состоялся первый и единственный визит генерал-губернатора Канады — формального главы государства в столицу Ямала, и тогда много говорилось о том, что объективные интересы России и Канады совпадают в Арктике. Это касается и самобытности коренных малочисленных народов, на чём делают акцент нынешние правительства, и органическое соединение хозяйственной деятельности, и сохранения уникальной арктической экологической системы.

«Канадские компании, в частности, золото— и горнодобывающие активно работают на Чукотке, на Алтае , но есть серьёзные политические препятствия, — отметил Александр Дарчиев. — Тем не менее, даже в этих условиях канадцы подчёркивают, что всё-таки Арктика — это та область, в которой мы можем взаимодействовать».

Посол пообещал, что будет в Канаде всячески подчёркивать заинтересованность в прямых связях, тем более что связи на уровне провинций налаживать значительно легче, чем на уровне правительств. В канадских провинциях есть такие полномочия и реальный интерес.

Александр Дарчиев отметил, что в канадской Арктике живут 120 тысяч человек, и для них было шоком узнать, что в России за Полярным кругом живут два с половиной миллиона. В канадской Арктике никакой промышленности и активной хозяйственной деятельности нет. Также открытием для канадцев стало и то, что национальные языки в России развивали с двадцатых годов, там структура национального образования только сейчас начинает формироваться. Посол в Канаде заверил, что готов содействовать развитию прямых связей.

Врио губернатора ЯНАО Дмитрий Артюхов по вопросу взаимодействия с Канадой сообщил, что 51 раз российский гимн играл на Зимних Арктических играх в канадской провинции, когда золотые медали брали ямальские спортсмены. Он согласился, что межрегиональное взаимодействие даётся проще.

«Вернувшиеся из поездки дети поделились своими самыми лучшими впечатлениями, — рассказал Дмитрий Артюхов. — Прощаясь, они обменялись с канадскими ребятами своими спортивными формами и отзывались об очень тёплом приёме. Политика вносит коррективы, но на межрегиональном, человеческом уровне получается неплохо взаимодействовать».

Дмитрий Артюхов сообщил, что Ямал пытается привлечь на свою территорию зимние Арктические игры, проходящие раз в два года. Строится большой спортивный комплекс с рабочим названием «Ямал-Арена», куда планируется весной следующего года привезти комиссию — такой мини-олимпийский штаб, чтобы она оценила возможности Ямала провести игры в 2024 или 2026 году. Сейчас для этого закладываются необходимые объекты.

«В плане большой дипломатии это был бы наш шаг вперед, — сказал врио губернатора. — Министр иностранных дел РФ полностью поддерживает нашу инициативу, надеемся, что наша заявка будет успешной».