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Медведев поручил отреагировать на ситуацию в сфере ТЭК на Северном Кавказе
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Медведев поручил отреагировать на ситуацию в сфере ТЭК на Северном Кавказе 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. Глава правительства РФ Дмитрий Медведев поручил проанализировать неисполнение поручений в сфере ТЭК на Северном Кавказе и принять дисциплинарные меры, сообщила пресс-служба российского кабмина.
Медведев 11 июля провел заседание правительственной комиссии по вопросам социально-экономического развития СКФО, где обсуждались проблемы развития топливно-энергетического комплекса Северного Кавказа, а также приоритетные направления работы в рамках госпрограмм и национальных проектов.
"Высшим должностным лицам субъектов Российской Федерации, входящих в состав Северо-Кавказского федерального округа, ПАО «Газпром» (Алексею Миллеру), ПАО «Россети» (Павлу Ливинскому) провести анализ действий должностных лиц, не исполнивших в должной мере поручения в сфере топливно-энергетического комплекса. По результатам принять меры дисциплинарного характера", — говорится в сообщении по итогам заседания.
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