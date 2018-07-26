Жениться разрешат через год после подачи заявления

После подачи заявления в ЗАГС молодым до официальной росписи дадут от одного месяца до года. Это необходимо для того, чтобы отрегулировать загруженность загсов, а также дать возможность будущим мужу и жене свободно выбрать ту дату регистрации, которую они хотят.

Соответствующие поправки в законодательство предложило Правительство и внесло в Госдуму . Документ уже был рассмотрен в двух чтениях, а третье чтение намечено на 26 июля.

Сейчас, как правило, молодожёнов расписывают через месяц после подачи заявления и могут расписать через полгода, если заявление было подано через портал Госуслуг.

«Нововведение сделает более честной запись на «красивые» и знаменательные даты, к чему стремятся многие пары, когда выбирают дату», — ранее высказал свою точку зрения по поводу инициативы глава Правительства Дмитрий Медведев

По данным Росстата за 2017 год, количество браков в России выросло в почти на 64 тысячи по сравнению с показателями 2016 года.

То есть если в 2016 году было заключено около 986 тысяч браков, то в 2017 — почти 1,05 миллиона. Количество разводов за тот же период увеличилось незначительно — с 608 до 611 тысяч.